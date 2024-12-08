البيت الأبيض: بايدن وفريقه يتابعون "الأحداث غير العادية في سوريا"

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن وفريقه يراقبون "الأحداث غير العادية في سوريا" ويتواصلون مع الشركاء الإقليميين.



وذكر البيت الأبيض في بيان: "يراقب الرئيس بايدن وفريقه عن كثب الأحداث غير العادية في سوريا وهم على اتصال دائم بالشركاء الإقليميين".