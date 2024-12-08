رئيس الحكومة السورية يعلن استعداده للتعاون مع أي "قيادة" يختارها الشعب

أعلن رئيس الحكومة السورية محمد الجلالي فجر الأحد إنه مستعد "للتعاون" مع أي قيادة يختارها الشعب ولأي إجراءات "تسليم" للسلطة، مع إعلان فصائل المعارضة هروب "الطاغية" بشار الأسد بعد دخول قواتها العاصمة دمشق.

وأكّد الجلالي "سأكون في مجلس الوزراء صباحا ومستعد لأي اجراءات للتسليم".



بدوره، دعا قائد هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني من جهته مقاتليه إلى عدم الاقتراب من المؤسسات العامة، مؤكدا أنها ستبقى تحت إشراف رئيس الوزراء السابق حتى "تسليمها رسميا".



وقال الجولاني الذي بدأ يستخدم اسمه الحقيقي أحمد الشرع، بدلا من لقبه العسكري، في بيان نشر على حساب المعارضة على تطبيق تلغرام "إلى كافة القوات العسكرية في مدينة دمشق، يُمنع منعا باتا الاقتراب من المؤسسات العامة، والتي ستظل تحت إشراف رئيس الوزراء السابق حتى يتم تسليمها رسميا، كما يُمنع إطلاق الرصاص في الهواء".