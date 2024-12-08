سوريون يسقطون تمثالا للرئيس الراحل حافظ الأسد في وسط دمشق

أسقط جمع من السوريين تمثالا للرئيس الراحل حافظ الأسد في وسط دمشق، بحسب وكالة فرانس برس، بعد ساعات من إعلان الفصائل المعارضة دخول العاصمة و"هروب" الرئيس بشار الأسد.



وقام سوريون باسقاط التمثال الواقع في ساحة عرنوس، قبل أن يقوموا بتحطيمه والدوس عليه وضربه بالعصي، وفق ما أظهر فيديو نشرته الوكالة.