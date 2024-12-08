أدرعي: نشرنا قوات بالمنطقة العازلة وفي عدد من النقاط الهامة للدفاع في ضوء الأحداث في سوريا

#عاجل 🔴 في ضوء الأحداث في #سوريا وبناء على تقييم الوضع وإمكانية دخول مسلحين إلى المنطقة الفاصلة العازلة قام جيش الدفاع بنشر قوات في المنطقة الفاصلة العازلة وفي عدة نقاط دفاعية ضرورية وذلك لضمان أمن سكان بلدات هضبة الجولان ومواطني دولة إسرائيل.
🔴نؤكد ان جيش الدفاع لا يتدخل في… pic.twitter.com/AlnrzEvi2l
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 8, 2024
#عاجل 🔴 في ضوء الأحداث في #سوريا وبناء على تقييم الوضع وإمكانية دخول مسلحين إلى المنطقة الفاصلة العازلة قام جيش الدفاع بنشر قوات في المنطقة الفاصلة العازلة وفي عدة نقاط دفاعية ضرورية وذلك لضمان أمن سكان بلدات هضبة الجولان ومواطني دولة إسرائيل.
🔴نؤكد ان جيش الدفاع لا يتدخل في… pic.twitter.com/AlnrzEvi2l