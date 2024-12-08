أدرعي: نشرنا قوات بالمنطقة العازلة وفي عدد من النقاط الهامة للدفاع في ضوء الأحداث في سوريا

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أن " في ضوء الأحداث في سوريا وبناء على تقييم الوضع وإمكانية دخول مسلحين إلى المنطقة الفاصلة العازلة قام جيش الدفاع بنشر قوات في المنطقة الفاصلة العازلة وفي عدة نقاط دفاعية ضرورية وذلك لضمان أمن سكان بلدات هضبة الجولان ومواطني دولة إسرائيل. "



وكتب في منشور له عبر منصة إكس: "نؤكد ان جيش الدفاع لا يتدخل في الأحداث الواقعة في سوريا، وسيواصل جيش الدفاع العمل وفق ما تقتضيها الضرورة للحفاظ على المنطقة الفاصلة العازلة وحماية دولة إسرائيل ومواطنيها."