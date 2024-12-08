الأردن يؤكد أهمية الحفاظ على استقرار وأمن سوريا

أكد الأردن اليوم الأحد أهمية الحفاظ على أمن واستقرار سوريا، بعد الأحداث والتطورات الأخيرة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن مصادر حكومية "يجري العمل على تعزيز حالة الأمن والاستقرار في المنطقة".