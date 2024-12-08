مسؤول إماراتي: أحداث سوريا تعكس فشلا سياسيا

رأى المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي أنور قرقاش اليوم الأحد، بعد وقت قصير من إعلان المعارضة السورية سقوط نظام بشار الأسد في دمشق، أنه لا ينبغي السماح للجهات غير الحكومية باستغلال الفراغ السياسي.



وأضاف في منتدى حوار المنامة الأمني في أول تعليقات رسمية من الإمارات بشأن الوضع السوري: "الأحداث المتكشفة في سوريا هي أيضا مؤشر واضح على الفشل السياسي والطبيعة المدمرة للصراعات والفوضى".