رئيس وزراء بريطانيا يزور قبرص الثلاثاء

أعلنت رئاسة قبرص اليوم الأحد أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيزور الجزيرة يوم الثلاثاء في إطار جولة إقليمية.



وقال مكتب الرئيس نيكوس خريستودوليديس في بيان إن "الزيارة تؤكد العلاقات الممتازة بين قبرص وبريطانيا".



وأضاف أن البلدين سيناقشان شراكتهما الاستراتيجية وانقسام الجزيرة المستمر منذ فترة طويلة والعلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي فضلا عن القضايا الإقليمية.



وهذه هي الزيارة الأولى لرئيس وزراء بريطاني إلى الجزيرة منذ زيارة إدوارد هيث في عام 1971. وزار رئيس الوزراء السابق جون ميجور قبرص في إطار اجتماع قادة دول الكومنولث عام 1993.