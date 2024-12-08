وزير الإتصالات السوري: الإتصالات تعمل بشكل طبيعي والإنترنت عاد إلى حماة

أعلن وزير الاتصالات السوري لقناة العربية اليوم الأحد أن خدمات الاتصالات تعمل بشكل طبيعي في أنحاء البلاد أإن الإنترنت عاد إلى حماة.



وأشار إلى أنه تواصل مع أبو محمد الجولاني زعيم المعارضة السورية، وذلك بعد وقت قصير من تصريح رئيس الوزراء السوري بأنه تحدث هو أيضًا إلى الجولاني.