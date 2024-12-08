ترامب: الأسد "فر" من سوريا بعدما فقد الدعم الروسي

أوضح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الأحد أن الرئيس السوري بشار الأسد "فر من بلاده" بعدما فقد دعم حليفته روسيا.



وقال عبر منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال إن "الأسد رحل"، مضيفًا "إن حاميته، روسيا، روسيا، روسيا التي يرأسها فلاديمير بوتين، لم تعد تكترث لحمايته بعد الآن".