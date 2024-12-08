قائد قوات سوريا الديمقراطية: نعيش لحظات "تاريخية" مع سقوط النظام "الإستبدادي"

أشاد قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي الأحد بـ"لحظات تاريخية" يعيشها السوريون مع سقوط النظام "الاستبدادي" الذي حكم البلاد لنحو ربع قرن.



وقال عبدي الذي تلقى قواته دعمًا أميركيًا ويشك الأكراد عمودها الفقري: "نعيش في سوريا لحظات تاريخية ونحن نشهد سقوط النظام الاستبدادي في دمشق"، معتبرًا أن "هذا التغيير فرصة لبناء سوريا جديدة قائمة على الديمقراطية والعدالة تضمن حقوق جميع السوريين".