أوكرانيا: تدمير 28 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الأحد أن وحدات الدفاع الجوي أسقطت 28 من أصل 74 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال الليل.



وذكرت القوات الجوية على تيليغرام أنها "فقدت أثر" 46 مسيرة، ورجحت أنه جرى تحييدها عبر وسائل الحرب الإلكترونية.