ترامب يدعو الى "وقف فوري لإطلاق النار" ومفاوضات بشأن حرب أوكرانيا

دعا الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الأحد إلى "وقف فوري لإطلاق النار" والشروع في مفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وفق ما كتب على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال.



وكتب: "يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار ويجب الشروع في مفاوضات. لقد فقدت الكثير من الأرواح عبثًا، ودمرت الكثير من الأسر، وإذا استمر هذا فقد يتحول إلى شيء أكبر، وأسوأ بكثير"، مضيفًا أن أوكرانيا خسرت 400 ألف جندي "على نحو عبثي" و"عددًا أكبر بكثير من المدنيين".