إئتلاف المعارضة السورية: سنواصل العمل لاستكمال إنتقال السلطة

أكد ائتلاف المعارضة السورية اليوم الأحد أنه سيواصل العمل من أجل "إتمام انتقال السلطة إلى هيئة حكم انتقالية ذات سلطات تنفيذية كاملة".



وقال في بيان: "انتقلت الثورة السورية العظيمة من مرحلة النضال لإسقاط نظام الأسد إلى مرحلة النضال من أجل بناء سوريا بناء سويًا يليق بتضحيات شعبها".