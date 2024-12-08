العراق أخلى سفارته في سوريا وينقل موظفيها إلى لبنان

ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية اليوم الأحد أن العراق أخلى سفارته في سوريا ونقل موظفيها إلى لبنان بعد ساعات من إعلان مقاتلي المعارضة السورية السيطرة على العاصمة.



ولم تتطرق الوكالة لأسباب الخطوة.