المعارضة السورية تعلن بدء هجوم على قوات كردية في منبج في الشمال

أعلنت المعارضة السورية أنها بدأت هجومًا على القوات التي يقودها الأكراد في مدينة منبج في شمال سوريا، وذلك وفقًا لبيان نشرته جهة وصفت نفسها بأنها "وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة" اليوم الأحد لكنه حمل تاريخ أمس السبت السابع من كانون الأول.



وجاء في البيان المنشور على إكس: "إلى جميع العسكريين من قوات النظام وميليشيا قسد الإرهابية في مدينة منبج المحتلة الراغبين بالقاء السلاح وتحييد أنفسهم عن المصير الأسود الذي ينتظرهم في الميدان أمام أبطال الجيش الوطني السوري، التواصل،" وقدم أرقامًا للاتصال بها.



ويشير الاختصار (قسد) إلى قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها أكراد.