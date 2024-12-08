السفارة الروسية في سوريا تؤكد سلامة موظفيها

نقلت وكالة تاس الروسية اليوم الأحد عن السفارة الروسية في سوريا تأكيدها سلامة موظفيها، وذلك بعد الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد وسيطرة جماعات مسلحة على دمشق.



أعلن مقاتلون من المعارضة السورية عبر التلفزيون الرسمي اليوم الأحد الإطاحة بالأسد لينتهي حكم عائلته الذي امتد لخمسين عاما، وذلك بعد هجوم خاطف أثار شبح اندلاع موجة جديدة من عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط التي يجتاحها التوتر.



وقال أحد موظفي السفارة الروسية لوكالة تاس "إننا بخير"، دون تقديم تفاصيل حول مكان وجود الدبلوماسيين.

