برلماني روسي كبير: على السوريين أن يتعاملوا بأنفسهم مع حرب أهلية شاملة

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف القول اليوم الأحد إن على السوريين أن يتعاملوا بأنفسهم مع حرب أهلية شاملة.



وأعلن مقاتلون من المعارضة السورية عبر التلفزيون الرسمي اليوم الأحد أنهم أطاحوا بالرئيس بشار الأسد لينتهي بذلك حكم عائلته الذي استمر 50 عاما.

