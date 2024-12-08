الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مبعوث الأمم المتحدة يبدي "أملا حذرا" في "لحظة فاصلة" تشهدها سوريا

أخبار دولية
2024-12-08 | 05:12
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مبعوث الأمم المتحدة يبدي &quot;أملا حذرا&quot; في &quot;لحظة فاصلة&quot; تشهدها سوريا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مبعوث الأمم المتحدة يبدي "أملا حذرا" في "لحظة فاصلة" تشهدها سوريا


أبدى مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن الأحد "أملا حذرا" بعد سيطرة الفصائل المعارضة على دمشق، قائلا إنها "لحظة فاصلة" أنهت حكم عائلة الأسد الذي امتد على أكثر من خمسة عقود.

وقال بيدرسن في بيان "يمثل اليوم لحظة فاصلة في تاريخ سوريا، وهي الأمة التي تحمّلت ما يقرب من 14 عاما من المعاناة المستمرة والخسارة التي لا توصف" معربا عن "تضامنه مع كل من تحملوا وطأة الموت والدمار والاعتقال وانتهاكات حقوق الإنسان التي لا تعد ولا تحصى".

وأضاف "لقد ترك هذا الفصل المظلم آثارا عميقة، لكننا نتطلع اليوم بأمل حذر إلى فتح فصل جديد - فصل السلام والمصالحة والكرامة والإدماج لجميع السوريين".

ولفت بيدرسن إلى أن "التحديات التي تنتظرنا هائلة ونحن نسمع من ينتابه القلق والتوجس. ومع ذلك، فهذه لحظةٌ لاحتضان إمكانية التجديد. إن صمود الشعب السوري يفضي إلى مسار نحو سوريا موحدة وسلمية".

وحض بيدرسن "جميع السوريين على إعطاء الأولوية للحوار والوحدة واحترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان في سعيهم إلى إعادة بناء مجتمعهم".

وأوضح أنه من أجل الوصول إلى ذلك، يجب "تحقيق الرغبة الواضحة التي عبر عنها ملايين السوريين في وضع ترتيبات انتقالية مستقرة وشاملة، واستمرار المؤسسات السورية في العمل".

وقال "اسمحوا لي أن أردد هذه التصريحات وأوجه نداءً إلى جميع الجهات المسلحة على الأرض للحفاظ على حسن السلوك والقانون والنظام وحماية المدنيين والحفاظ على المؤسسات العامة".

آخر الأخبار

أخبار دولية

الأمم

المتحدة

"أملا

حذرا"

"لحظة

فاصلة"

تشهدها

سوريا

LBCI التالي
بيان من السفارة السورية في القاهرة لرعاياها
برلماني روسي كبير: على السوريين أن يتعاملوا بأنفسهم مع حرب أهلية شاملة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-12-01

الأمم المتحدة: النزاع في سوريا تترتب عنه "عواقب وخيمة" على السلام "الإقليمي والدولي"

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-12

مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة: التحذيرات من مجاعة وشيكة في شمال غزة "كاذبة"

LBCI
آخر الأخبار
2024-10-16

مبعوثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة: سنراقب أفعال إسرائيل لنتأكد من عدم وجود "سياسة تجويع" في شمال غزة

LBCI
خبر عاجل
23:48

زعيم للمعارضة السورية من تركيا لـ"الجزيرة": سنجتمع مع دول عربية وأوروبية والأمم المتحدة للاتفاق على المرحلة التالية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:59

رئيس هيئة التفاوض السورية للـLBCI: نعمل من أجل هيئة حكم انتقالية ولجنة دستورية..واتصلت بمولوي لهذا السبب (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
08:42

الإحتفال بسقوط الأسد إنتقل من سوريا إلى لبنان

LBCI
أخبار دولية
08:05

الصفدي: الأردن سيقدم كل إسناد ممكن للشعب السوري في جهود إعادة بناء وطنه

LBCI
أخبار دولية
07:53

مسؤول سعودي: المملكة على اتصال بكل الأطراف في المنطقة بشأن سوريا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:28

ميقاتي: لضبط الحدود والنأي بلبنان عن تداعيات المستجدات السورية

LBCI
آخر الأخبار
06:16

مصدران أمنيان لرويترز: سماع دوي انفجارات في المزة بسوريا

LBCI
خبر عاجل
06:03

مصدر أمني تركي لـ"رويترز": مقاتلون من المعارضة السورية دخلوا وسط مدينة منبج بشمال سوريا

LBCI
خبر عاجل
03:43

وكالة الأنباء العراقية: العراق أخلى سفارته في سوريا وينقل موظفيها إلى لبنان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:42

الإحتفال بسقوط الأسد إنتقل من سوريا إلى لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:13

هكذا تبدو حركة النزوح الى سوريا من عرسال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:02

بعد الغارات الاسرائيلية على حي المزة وقاعدة خلخلة الجوية... إليكم أبرز التطورات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:01

حركة عودة كثيفة يسجلها معبر المصنع... وهذه آخر المستجدات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:00

حركة النزوح كانت كثيفة من القصير باتجاه الهرمل... وهكذا يبدو المشهد في المنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:59

سقوط الأسد فرض نفسه على اجتماعات الدوحة... وهذه آخر التطورات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:58

سلسلة الحوادث قبيل سقوط دمشق

LBCI
أخبار لبنان
06:14

السنيورة بعد اجتماع عاجل لدريان وميقاتي وسلام: نتمنى لسوريا وشعبها الخير والإستقرار وإعادة تكوين السلطة

LBCI
أخبار دولية
04:48

البحرة للـLBCI: المرحلة المقبلة هي اعادة الأمن والاستقرار وسيتم إنشاء هيئة حكم إنتقالي وهذه مهمتها

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
13:20

نقاط الحل المطروح حالياً في سوريا

LBCI
خبر عاجل
15:57

رويترز عن ضابط بالجيش السوري: عشرات من قوة الرضوان التابعة لحزب الله يفرون من حمص بعد اتخاذ قرار مع الجيش السوري بأنه لم يعد من الممكن الدفاع عن المدينة

LBCI
أخبار لبنان
03:51

إعلان من شركة طيران الشرق الأوسط حول تسيير رحلاتها الى العراق

LBCI
خبر عاجل
08:16

وزير الدفاع الإسرائيلي بعد الإطاحة بالأسد: عازمون على توفير الأمن في هضبة الجولان وأصدرت مع نتنياهو تعليمات للجيش بالسيطرة على المنطقة العازلة ونقاط المراقبة من أجل ضمان حماية كل المستوطنات الإسرائيلي

LBCI
آخر الأخبار
00:48

المعارضة السورية في بيان على التلفزيون الرسمي: تم تحرير مدينة دمشق وإسقاط الطاغية بشار الأسد كما تم إطلاق جميع المعتقلين

LBCI
خبر عاجل
10:54

أدرعي: نساعد قوة للأمم المتحدة في منطقة حضر بسوريا على صد هجوم شنّه مسلحون نحو موقعها

LBCI
خبر عاجل
23:42

مصادر عسكرية سورية مطلعة لرويترز: قيادة الجيش السوري تبلغ الضباط بسقوط النظام وان الرئيس بشار الأسد غادر البلاد إلى وجهة غير معلومة

LBCI
آخر الأخبار
01:25

رئيس الحكومة السورية لـ"العربية": لا علاقة لنا في الحكومة مع القيادات الأمنية التابعة للرئيس والوضع داخل وزارة الدفاع غير مفهوم

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More