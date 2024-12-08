بيان من السفارة السورية في القاهرة لرعاياها

أصدرت السفارة السورية في القاهرة بيانا لرعاياها في مصر، اليوم الأحد، بعد سقوط نظام بشار الأسد في دمشق وسيطرة فصائل المعارضة المسلحة على زمام الأمور في البلاد. بحسب "روسيا اليوم".



ونشرت السفارة السورية بيانا عبر صفحتها على موقع فيسبوك، جاء فيه: "إعلان هام.. السادة المواطنين المقيمين في جمهورية مصر العربية تتوقف السفارة - بشكل موقت - عن استلام طلبات تجديد جوازات السفر المستعجلة إلى حين إعادة الربط مع منظومة الجوازات المركزية في دمشق".

وأضافت: "ستقوم السفارة بالإعلان على صفحتها عن استئناف تلقي طلبات إصدار وتجديد الجوازات فور استئناف المنظومة المركزية لعملها".