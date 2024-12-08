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وزير الخارجية التركي: الإدارة الجديدة في سوريا يجب أن تشمل الجميع

أخبار دولية
2024-12-08 | 05:50
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وزير الخارجية التركي: الإدارة الجديدة في سوريا يجب أن تشمل الجميع
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وزير الخارجية التركي: الإدارة الجديدة في سوريا يجب أن تشمل الجميع

رأى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الأحد إن الإدارة السورية الجديدة يجب أن تشمل الجميع وإن الشعب السوري سيقرر الآن مستقبله.

وفي مؤتمر صحفي بالدوحة، قال فيدان إن الشعب السوري ليس في وضع يسمح له بإعادة البناء بمفرده وإن الجهات الفاعلة الدولية والقوى الإقليمية يجب أن تتصرف بحكمة وأن تحافظ على سلامة الأراضي السورية.

وحذر من أنه لا ينبغي السماح للمنظمات الإرهابية باستغلال الوضع.

وعندما سئل عن مكان تواجد الأسد، قال فيدان إنه لا يستطيع التعليق على الأمر لكنه يعتقد أنه خارج البلاد. وذكر أن تركيا لم يكن لديها أي تواصل مع الأسد رغم دعوة الرئيس رجب طيب أردوغان لإجراء محادثات تهدف لتطبيع العلاقات.

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