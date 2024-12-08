فرنسا تدعو لإنهاء القتال في سوريا وتطالب بانتقال سلمي

رحبت فرنسا اليوم الأحد بأنباء سقوط حكم الرئيس السوري بشار الأسد ودعت إلى إنهاء القتال وطالبت بانتقال سياسي سلمي في البلاد.



وقالت وزارة الخارجية في بيان: "الآن هو وقت الوحدة في سوريا".

