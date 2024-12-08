زيلينسكي: 43 ألف جندي أوكراني قتلوا و370 ألفا أصيبوا خلال الحرب مع روسيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد أن 43 ألف جندي أوكراني قُتلوا في الحرب مع روسيا المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات ، وأن نحو 370 ألفا جرحوا.



وكتب زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي "منذ بدء الحرب الشاملة، خسرت أوكرانيا 43 ألف جندي قُتلوا في ميدان المعركة" كما أصيب 370 ألف جندي لكن "نصفهم" عاد للقتال.