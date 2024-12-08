روسيا: الأسد غادر سوريا وأمر بانتقال سلمي للسلطة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم الأحد إن الرئيس السوري بشار الأسد ترك منصبه وغادر البلاد بعد أن أصدر أوامره بتسليم السلطة سلميا.



ولم تذكر الوزارة في البيان مكان الأسد حاليا‭‭ ‬‬وأضافت أن روسيا لم تشارك في المحادثات بشأن رحيله.



وقال البيان "نتيجة لمفاوضات بين بشار الأسد وعدد من المشاركين في الصراع المسلح في أراضي الجمهورية العربية السورية، قرر الاستقالة من الرئاسة ومغادرة البلاد معطيا أوامر بالانتقال السلمي للسلطة... روسيا لم تشارك في تلك المفاوضات".



وأضاف أن موسكو قلقة للغاية من التطورات في سوريا وحثت كل الأطراف على الإحجام عن العنف.



وقال البيان "نحث كل الأطراف المعنية على الإحجام عن استخدام العنف وحل كل المشكلات المتعلقة بالحكم عبر الوسائل السياسية".



وأضاف البيان "في هذا الصدد، روسيا الاتحادية على تواصل مع كل الجماعات في المعارضة السورية".



وذكر البيان أن القواعد العسكرية الروسية في سوريا وضعت في حالة تأهب قصوى، لكن لا يوجد تهديد خطير لها في الوقت الحالي.