مسؤول سعودي: المملكة على اتصال بكل الأطراف في المنطقة بشأن سوريا

أعلن مسؤول سعودي لرويترز اليوم الأحد إن المملكة على اتصال بكل الأطراف في المنطقة بشأن سوريا وإنها عازمة على بذل كل ما في وسعها لتجنب حدوث فوضى في البلاد.



وأضاف المسؤول "نحن على اتصال بكل الأطراف الفاعلة في المنطقة. نحن على اتصال دائم مع تركيا وجميع الأطراف المعنية" مشيرا إلى أن المملكة لا علم لها بمكان بشار الأسد.