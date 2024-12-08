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الصفدي: الأردن سيقدم كل إسناد ممكن للشعب السوري في جهود إعادة بناء وطنه

أخبار دولية
2024-12-08 | 08:05
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الصفدي: الأردن سيقدم كل إسناد ممكن للشعب السوري في جهود إعادة بناء وطنه
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الصفدي: الأردن سيقدم كل إسناد ممكن للشعب السوري في جهود إعادة بناء وطنه

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الاردنية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، أن الأردن يتابع تطورات الأوضاع في الجمهورية العربية السورية باهتمام وحرص شديد على أمن سوريا وسلامتها ووحدتها وتماسكها وسيادتها وأمن شعبها. 

وقال الصفدي إن الأردن سيقدم كل إسناد ممكن للشعب السوري الشقيق في جهوده إعادة بناء وطنه ومؤسساته ونظامه السياسي وبما يضمن أمن سوريا وسيادتها وحريتها والعيش الحر الكريم لكل مواطنيها. 

وشدد الصفدي على دعم الأردن لأي عملية سياسية يطلقها الشعب السوري لبناء نظام سياسي يلبي طموحات الشعب السوري الشقيق ويحفظ حقوقه ويضع سوريا على طريق بناء المستقبل الآمن المنجز الذي يستحقه شعبها الشقيق.

وأكد الصفدي على ضرورة حماية سوريا من الإنزلاق نحو الفوضى والحفاظ على مؤسساتها الوطنية. 

وقال الصفدي إن الأردن مستعد لتقديم أي مساعدات يحتاجها الشعب السوري الشقيق.

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