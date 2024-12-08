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نتانياهو يعلن انهيار اتفاق "فض الاشتباك" لعام 1974 حول الجولان ويأمر بـ"الاستيلاء" على المنطقة العازلة
أخبار دولية
2024-12-08 | 09:29
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نتانياهو يعلن انهيار اتفاق "فض الاشتباك" لعام 1974 حول الجولان ويأمر بـ"الاستيلاء" على المنطقة العازلة
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد انهيار اتفاق "فض الاشتباك" لعام 1974 مع سوريا بشأن الجولان، وأنه أمر الجيش بـ"الاستيلاء" على المنطقة العازلة حيث تنتشر قوات الأمم المتحدة، وذلك عقب سقوط الرئيس بشار الأسد.
وقال نتانياهو إن الاتفاق الذي أبرم مع سوريا في العام 1974 "انهار... وتخلى الجنود السوريون عن مواقعهم"، مشيرا الى أنه أمر جيشه بـ"السيطرة على هذه المنطقة العازلة ومواقع القيادة المجاورة لها، ولن نسمح لأي قوة معادية بأن تستقر على حدودنا".
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