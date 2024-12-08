أدرعي: تحذير الى سكان جنوب سوريا

حذّر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي باللغة العربية افيخاي أدرعي سكان جنوب سوريا وخصوصًا قرى وبلدات: أوفانية، القنيطرة، الحميدية، الصمدانية الغربية، القحطانية".وقال "القتال داخل منطقتكم يجبر الجيش الاسرائيلي على التحرك ولا ننوي المساس بكم. من أجل سلامتكم عليكم البقاء في منازلكم وعدم الخروج حتى إشعار آخر".