ترامب: سأخفض "على الأرجح" المساعدات الأميركية لأوكرانيا

اعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في مقابلة بثت الأحد إن إدارته العتيدة ستخفض "على الأرجح" المساعدات لأوكرانيا التي تدعمها الولايات المتحدة بثبات منذ بدأت روسيا غزو أراضيها.



وفي مقابلة أجرتها معه شبكة ان بي سي قال ترامب ردا على سؤال بهذا الخصوص "ربما. نعم ، على الأرجح، بالتأكيد". وسجّلت المقابلة الجمعة أي عشية محادثات ثلاثية بين ترامب والرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والأوكراني فولوديمير زيلينسكي في باريس.