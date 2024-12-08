رئيس الاركان الاسرائيلي للمجندين الجدد: نحن نقاتل في أربع ساحات

نشر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي باللغة العربية افيخاي ادرعي عبر حسابه على منصة X صورًا لرئيس الأركان الاسرائيلي هرتسي هاليفي مخاطبًا المجندين الجدد في صفوف لواء غولاني.



وأرفق الصور بكلام رئس الاركان للمجندين، حيث قال لهم"اعتبارًا من ليلة أمس، نحن نقاتل في أربع ساحات. حيث تخوض القوات البرية القتال في أربع ساحات، في يهودا والسامرة، وفي غزة، وفي لبنان، والليلة الماضية أدخلنا القوات إلى الأراضي السورية أيضًا".