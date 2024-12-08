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وزير خارجية تركيا: الإدارة السورية الجديدة يجب أن تشمل الجميع

أخبار دولية
2024-12-08 | 13:08
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وزير خارجية تركيا: الإدارة السورية الجديدة يجب أن تشمل الجميع
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وزير خارجية تركيا: الإدارة السورية الجديدة يجب أن تشمل الجميع

أكَّد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم (الأحد) أن الحكومة السورية «انهارت»، وأن الإدارة السورية الجديدة يجب أن تشمل الجميع، وذلك بعدما أعلنت فصائل المعارضة المسلحة دخولها دمشق، وإسقاط نظام بشار الأسد، و«هروبه» من العاصمة.

وحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد قال فيدان بمنتدى الدوحة في قطر، إن «نظام الأسد انهار، والسيطرة على البلاد تتغير»، مضيفاً أن «هذا لم يحدث بين عشية وضحاها. على مدى السنوات الـ13 الماضية، كانت البلاد في حال من الاضطراب» منذ بدأ النزاع، مع قمع الأسد الاحتجاجات المناهضة له في عام 2011.


وقال فيدان إن الإدارة السورية الجديدة يجب أن تشمل الجميع، وإن الشعب السوري سيقرر الآن مستقبله.

وأضاف أن الشعب السوري ليس في وضع يسمح له بإعادة البناء بمفرده، وإن الجهات الفاعلة الدولية والقوى الإقليمية يجب أن تتصرف بحكمة، وأن تحافظ على سلامة الأراضي السورية. وحذَّر من أنه لا ينبغي السماح للمنظمات الإرهابية باستغلال الوضع.

وتابع أن «بوسع ملايين السوريين الذين أجبروا على ترك منازلهم العودة إلى أرضهم»، مضيفا أن «الوقت قد حان لتوحيد وإعادة بناء البلاد».

وعندما سُئل عن مكان وجود الأسد، قال فيدان إنه لا يستطيع التعليق على الأمر؛ لكنه يعتقد أنه خارج البلاد. وذكر أن تركيا لم يكن لديها أي تواصل مع الأسد، رغم دعوة الرئيس رجب طيب إردوغان لإجراء محادثات تهدف لتطبيع العلاقات.

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