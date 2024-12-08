مصدر في الكرملين لوكالات أنباء روسية: زعماء المعارضة السورية ضمنوا سلامة قواعد روسيا

ذكرت وكالات أنباء روسية اليوم الأحد نقلا عن مصدر في الكرملين أن زعماء المعارضة السورية ضمنوا سلامة قواعد روسيا العسكرية وبعثاتها الدبلوماسية داخل سوريا.



وقالت وكالة أنباء تاس الرسمية إن المسؤولين الروس "على اتصال بممثلي المعارضة السورية المسلحة، التي ضمن قادتها سلامة القواعد العسكرية الروسية والمؤسسات الدبلوماسية على الأراضي السورية".



