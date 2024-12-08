مسؤول أميركي كبير يكشف: الاسد لم يتواصل معنا بجدية...وواشنطن تجري مباحثات مع تركيا

رأى مسؤول أميركي كبير أن تصريحات قادة المعارضة السورية "جيدة" حتى الآن، أما الاسد لم يتواصل معنا بجدية في الايام الاخيرة قبل سقوطه، وواشنطن تجري مباحثات مع تركيا وتركز على "سوريا جديدة".



وأضاف لروبترز: " الولايات المتحدة لديها معلومات دقيقة عن مخزون الأسلحة السورية ويجب محاسبة الأسد على جميع الجرائم التي ارتكبها وينبغي تعقبه بكل الوسائل الملائمة ولكن لا نرى دورا لقوات أميركية على الأرض لمعالجة مسألة الأسلحة الكيماوية في سوريا، إلا أن واشنطن تفعل كل ما في وسعها لضمان ألا يصل أي شخص لمخزون الأسلحة السورية وأن يجري حفظها بعناية".



ونابع: "لا يمكنني التكهن بوضع القواعد الروسية في سوريا".



وكشف أن أميركا حثت العراق على عدم الانخراط في الاضطرابات في سوريا.



اما عن مصير الاميركي أوستن تايس، فأكد عزم اميركا على القيام بكل ما هو ممكن للعثور عليه.