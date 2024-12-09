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بايدن يشدّد على "وجوب محاسبة" الأسد: سنعمل مع كل المجموعات السورية
أخبار دولية
2024-12-09 | 00:31
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بايدن يشدّد على "وجوب محاسبة" الأسد: سنعمل مع كل المجموعات السورية
شدّد الرئيس الأميركي جو بايدن على "وجوب محاسبة" الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد على تعرّض "مئات آلاف السوريين الأبرياء لسوء المعاملة والتعذيب والقتل"، واصفا سقوط حكمه بأنه "فرصة تاريخية" للشعب السوري.
وفي أول رد فعلي أميركي على إطاحة فصائل المعارضة السورية المسلّحة بالأسد، أبدى بايدن تفاؤله، لكنّه نبّه إلى وجوب "البقاء متيقّظين" لاحتمال صعود جماعات إرهابية.
وقال بايدن في كلمة في البيت الأبيض: "أخيرا سقط نظام الأسد"، متحدثا عن "فعل عدالة أساسي" و"فرصة تاريخية" للسوريين من أجل "بناء مستقبل أفضل"، مع تحذيره من "الغموض والأخطار" الناتجة من الوضع الراهن وتشديده على أنّ "الأسد ينبغي أن يُحاسَب".
وفيما أفادت وكالات الأنباء الروسية بأن الرئيس السوري المخلوع موجود في العاصمة الروسية مع عائلته، أشار بايدن إلى أن الولايات المتحدة "غير متأكدة" من مكان وجود الأسد، قائلا: "لكن يُقال إنه في موسكو".
وأعلن بايدن الذي تنتهي ولايته في كانون الثاني وسيخلفه سلفه دونالد ترامب، أن واشنطن ستساعد السوريين في إعادة الإعمار.
وقال: "سنعمل مع كل المجموعات السورية، ويشمل ذلك العملية التي تقودها الأمم المتحدة، وذلك بهدف إرساء مرحلة انتقالية بعيدا من نظام الأسد ونحو (سوريا) مستقلة وسيّدة مع دستور جديد".
لكنه لفت إلى أن واشنطن ستُجري تقييما لجماعات متطرّفة منضوية ضمن فصائل المعارضة لتبيان وضعها راهنا.
وأشار الى أن "بعضا من الفصائل السورية المسلّحة التي أسقطت الأسد لديه سجل قاتم من الإرهاب ومن الانتهاكات لحقوق الإنسان".
ولفت الرئيس الأميركي إلى أن الولايات المتحدة "أخذت علما" ببيانات أخيرة لفصائل تشير إلى أنها باتت معتدلة، لكنّه نبّه إلى أنّ بلده "سيجري تقييما ليس فقط لأقوالها بل لأفعالها".
وجاءت تصريحات بايدن عقب اجتماع مع فريقه للأمن القومي في البيت الأبيض تناول التطورات في سوريا.
وقال بايدن إن واشنطن تدرك أن تنظيم الدولة الإسلامية "سيحاول استغلال أي فراغ لإعادة تشكيل صفوفه" في سوريا، مشدّدا على أن واشنطن "لن تسمح بحدوث ذلك".
وأعلن أنّ القوات الأميركية شنّت الأحد "عشرات" الضربات ضد التنظيم الجهادي.
وأعلن البنتاغون أنّ طائراته أغارت الأحد على أكثر من 75 هدفا لتنظيم الدولة الإسلامية الجهادي في سوريا "من أجل منع التنظيم الإرهابي من تنفيذ عمليات خارجية وضمان عدم سعيه للاستفادة من الوضع الحالي لإعادة تشكيل نفسه في وسط سوريا".
وقالت القيادة الأميركية الوسطى "سنتكوم" في بيان إنّ "الغارات الجوية الدقيقة" نفّذتها طائرات متنوعة من بينها قاذفات بي-52 ومقاتلات إف-15 وطائرات إيه-10، و"استهدفت معسكرات وعناصر" في التنظيم الجهادي في وسط سوريا. وأوضح البيان أنّ "الغارات استهدفت قياديين وعناصر ومعسكرات" للتنظيم الجهادي وذلك "في إطار المهمّة المستمرة لتعطيله وإضعافه وهزيمته".
أخبار دولية
بايدن
بشار الأسد
سوريا
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