الجيش التايواني ينشئ مركزا للطوارئ قبيل تدريبات صينية

أنشأ الجيش التايواني مركزا للاستجابة في حالات الطوارئ ورفع مستوى التأهب، قائلا إن الصين أقامت سبع مناطق من المجال الجوي المحمي وأرسلت أساطيل بحرية وقوارب خفر السواحل إلى المياه المحيطة بالجزيرة.



وكان من المتوقع أن تجري الصين، التي تعتبر تايوان جزءا من أراضيها، جولة أخرى من التدريبات ردا على جولة قام بها الرئيس التايواني لاي تشينج تي في منطقة المحيط الهادي شملت توقفا في هاواي وجزيرة غوام الأميركية، حسبما قالت مصادر أمنية لرويترز.



وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان إن الصين أنشأت سبع "مناطق محجوزة موقتا" للمجال الجوي شرقي مقاطعتي فوجيان وتشجيانغ بشرق البلاد، مضيفة أن هذه المناطق صالحة من الاثنين إلى الأربعاء.



ويتم تخصيص هذه المناطق بشكل مؤقت لمستخدم معين خلال فترة زمنية محددة، على الرغم من أن الرحلات الأخرى يمكن أن تمر من خلالها بإذن من مراقبي الحركة الجوية، وفقا للقواعد الدولية.





