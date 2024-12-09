كوريا الجنوبية تصدر أمرا بحظر سفر الرئيس

ذكرت وكالة يونهاب للأنباء اليوم، أن رئيس مكتب تحقيقات الفساد في كوريا الجنوبية أصدر أمرا بمنع سفر الرئيس يون سوك يول.



ويجري التحقيق مع الرئيس بسبب قراره فرض الأحكام العرفية في الأسبوع الماضي.