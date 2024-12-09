القوات الجوية الأوكرانية: أسقطنا صاروخين و18 مُسيرة أطلقتها روسيا الليلة الماضية

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية اليوم، أن روسيا أطلقت صاروخين من طراز كيه إتش-59‭‭/‬‬69 و37 طائرة مسيرة في إطار هجوم شنته الليلة الماضية.



وأسقطت القوات الجوية 18 من أصل 37 طائرة مسيرة فيما "فقدت أثر" 18 أخرى بسبب التشويش الإلكتروني على الأرجح.



وذكرت القوات الجوية أنها أسقطت أيضا الصاروخين اللذين أطلقتهما روسيا في الهجوم.