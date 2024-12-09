الصين تدعو إلى "حل سياسي" للأزمة السورية

دعت وزارة الخارجية الصينية إلى عودة الاستقرار والنظام في سوريا وإيجاد "حل سياسي" في أقرب وقت ممكن بعد أن سيطرت المعارضة المسلحة على العاصمة السورية في مطلع الأسبوع وفرار الرئيس بشار الأسد إلى روسيا.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في مؤتمر صحفي إنه في حين تتطلع سوريا إلى حل سياسي فإن بكين تأمل أن تسترشد جميع الأطراف المعنية بمبدأ المسؤولية والمصالح الأساسية للشعب السوري على المدى البعيد.