تعهّدت الصين بـ"الدفاع بشدة" عن سيادتها، مؤكدة أنّ تايوان "جزء لا يتجزأ" من أراضيها، وذلك بعدما أعلنت الجزيرة أنّها رصدت سفنا حربية صينية وأخرى تابعة لخفر السواحل الصيني في مياهها.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ناو نينغ إنّ "الصين ستدافع بشدّة عن سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها"، في وقت بدأت تايوان تدريبات على الاستعداد للقتال.