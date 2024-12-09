مصدر أمني تركي: جماعات معارضة سورية انتزعت السيطرة على منبج من قوات سوريا الديمقراطية

أعلن مصدر أمني تركي ان جماعات معارضة سورية مدعومة من أنقرة سيطرت على مدينة منبج في شمال سوريا.



وكانت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة تسيطر على المدينة واندلعت معارك عنيفة مع الجماعات المدعومة من تركيا في الأيام القليلة الماضية، فيما أعلنت المعارضة السورية في الجنوب أمس الأحد الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد بعد السيطرة على دمشق.