بريطانيا قد تدرس رفع الحظر عن هيئة تحرير الشام في سوريا

كشف وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني بات مكفادن اليوم، أن بلاده قد تدرس رفع الحظر عن هيئة تحرير الشام، التي تقود تحالف من المعارضة السورية ساعد في الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.



وردا على سؤال عما إذا كانت الحكومة البريطانية ستنظر في رفع الحظر عن هيئة تحرير الشام، قال مكفادن لشبكة سكاي نيوز: "سننظر في الأمر. وأعتقد أنه سيعتمد جزئيا على ما سيحدث (بعد ذلك)".



وهيئة تحرير الشام، التي كانت تابعة لتنظيم القاعدة، منظمة محظورة في بريطانيا بمعنى أنها مصنفة جماعة إرهابية ومن غير القانوني دعمها أو الانضمام إليها.