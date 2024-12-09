نائب روسي: أمن القواعد العسكرية الروسية في سوريا مضمون بالكامل

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء اليوم عن نائب روسي كبير قوله إن أمن القواعد العسكرية الروسية في سوريا مضمون بالكامل، ولا توجد أي مشاكل في هذا الصدد.