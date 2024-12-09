وزير الخارجية: فرنسا ستدعم عملية الانتقال السياسي في سوريا

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن فرنسا ستدعم انتقال سوريا السياسي بعد سقوط نظام بشار الأسد وستوفد مبعوثا دبلوماسيا خاصا إلى هناك في الأيام المقبلة.



واعتبر بارو لإذاعة فرانس إنفو أن ما حدث في سوريا يمثل هزيمة مذهلة لروسيا نظرا لأن موسكو قد تفقد الآن القدرة على الوصول إلى أصولها العسكرية في سوريا.