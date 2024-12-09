مقتل 11 مدنيا جراء استهداف مسيرة تركية منزلا شمال الرقة في سوريا

قُتل 11 مدنيا بينهم ستة أطفال جميعهم من عائلة واحدة، جراء استهداف مسيّرة تركية منزلا في قرية في شمال سوريا ضمن منطقة خاضعة للإدارة الكردية، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وقال المرصد: "قُتل 11 مدنيا بينهم ستة أطفال، جميعهم أفراد عائلة واحدة، جراء استهداف طائرة مسيّرة تركية لمنزل في قرية المستريحة في ريف عين عيسى شمال الرقة ضمن مناطق الإدارة الذاتية" الكردية.



