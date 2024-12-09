الأردن يدين "احتلال" إسرائيل أراضي في جنوب سوريا

دان الأردن "احتلال" إسرائيل المنطقة العازلة في جنوب سوريا المحاذية للجزء الذي تحتله الدولة العبرية من هضبة الجولان منذ العام 1967.



وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في خلال جلسة لمجلس النواب: "ندين دخول إسرائيل إلى الأراضي السورية وسيطرتها على المنطقة العازلة"، واصفا ذلك بـ"العدوان"، ومعتبرا إياه "خرقا للقانون الدولي، وتصعيدا غير مقبول، واعتداء على سيادة دولة عربية".



وأضاف الصفدي: "نرفض هذا العدوان رفضا قاطعا ونؤكد أننا عندما نتحدث عن وحدة سوريا ووحدة أراضيها وتماسكها"، و"هذا يشمل أيضا وحدة أراضيها في ما يتعلق بالحدود مع إسرائيل".



وأكد الأردن احترام إرادة السوريين وحضّهم على تجنب الفوضى، مؤكدا حرص المملكة على أمن سوريا ووحدة أراضيها، بعد إعلان فصائل معارضة دخول دمشق وإسقاط الرئيس بشار الأسد.