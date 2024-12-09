الجيش الإسرائيلي: انفجار في شقة وسط إسرائيل مصدره "على ما يبدو" طائرة مسيرة قادمة من اليمن

وقع انفجار في شرفة شقة في الطابق الخامس من مبنى في وسط إسرائيل بعد أن أعلن الجيش عن جسم مشبوه في سماء المنطقة.



وقال الجيش الاسرائيلي في بيان: "وردت معلومات حول هدف جوي مشبوه سقط في منطقة يفنة".



وأكد في بيان لاحق أن الجسم "على ما يبدو" طائرة مسيرة قادمة من اليمن.



وأشارت خدمة إسعاف نجمة داوود الحمراء إلى "دخان كثيف يتصاعد من شرفة الطابق العلوي من المبنى ودمار في الشرفة" دون ذكر إصابات.