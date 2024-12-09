علم المعارضة يرفرف فوق السفارة السورية بموسكو (صور)

أكد شاهد من رويترز اليوم، أن علم المعارضة السورية بألوانه الثلاثة رُفع فوق مبنى السفارة السورية بموسكو.



وأفادت وكالات أنباء روسية أمس الأحد بأن الرئيس السوري بشار الأسد موجود في موسكو مع عائلته بعد أن دخلت المعارضة دمشق بدون مقاومة لتنهي بذلك حكم عائلة الأسد الذي استمر نحو ستة عقود.