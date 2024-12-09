وزير الخارجية: تركيا ستقف إلى جانب السوريين في هذه "المرحلة الجديدة"

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن تركيا ستعمل على عودة اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم إلى ديارهم بأمان وعلى إعادة إعمار سوريا، بعد أن أطاحت قوات المعارضة بالرئيس السوري بشار الأسد.



وقال فيدان لسفراء أتراك إن أنقرة ترغب في رؤية سوريا جديدة تعيش في وئام مع جيرانها وإن تركيا مستعدة لمساعدة جارتها الجنوبية في تحقيق ذلك.



وأكد أن تركيا ستقف إلى جانب السوريين في هذه "المرحلة الجديدة" في دمشق.

ودعا وزير الخارجية التركي إلى "تشكيل حكومة تضم الجميع" في سوريا.



وقال: "نتوقع من الجهات الفاعلة الدولية، خصوصا الأمم المتحدة، التواصل مع الشعب السوري ودعم تشكيل حكومة تضم الجميع".