مقتل 5 في تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية بجنوب غرب تركيا

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن خمسة جنود لقوا حتفهم وأصيب آخر بجروح خطيرة في تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية في جنوب غرب تركيا.وذكر بيان للوزارة أن الطائرة، وهي من طراز يو.إتش-1، سقطت أثناء مهمة تدريبية في إسبرطة.وتم نقل الجندي المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.