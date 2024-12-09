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مسؤول إيراني كبير: طهران على تواصل مباشر مع فصائل في القيادة الجديدة بسوريا
أخبار دولية
2024-12-09 | 04:10
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مسؤول إيراني كبير: طهران على تواصل مباشر مع فصائل في القيادة الجديدة بسوريا
أعلن مسؤول إيراني كبير لرويترز ان طهران فتحت قناة مباشرة للتواصل مع فصائل في القيادة الجديدة في سوريا بعد الإطاحة بحليف طهران بشار الأسد.
وقال المسؤول إن هذا يمثل محاولة "لمنع مسار عدائي" بين البلدين.
وأضاف: "هذا التواصل مفتاح لاستقرار العلاقات وتجنب مزيد من التوترات الإقليمية".
أخبار دولية
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