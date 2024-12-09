مبعوث ترامب للشرق الأوسط: آمل في إطلاق الرهائن في غزة قبل التنصيب

أعلن مبعوث الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف في أبوظبي إنه يأمل في إطلاق الرهائن المحتجزين في غزة قبل تنصيب ترامب في 20 كانون الثاني.



وأضاف أنه يدعو الله للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة أيضا قبل تنصيب ترامب.